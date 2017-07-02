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Новости. Общество
11:41, 02 Июля 2017

Путин разрешил ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников

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Президент России подписал закон о расширении полномочий Федеральной службы охраны, в том числе право принимать меры для защиты персональных данных чиновников, а также ограничивать движение на трассах, где они проезжают.

Согласно документу обработка персональных данных таких охраняемых лиц и членов их семей осуществляется с их согласия и с согласия органов госохраны. Исключение — персональные данные, которые требуется опубликовать или раскрыть в соответствии с федеральными законами, пишет РБК.

Кроме того, сотрудники ФСО получили право на безвозмездной основе использовать аэропорты, аэродромы, посадочные площадки, морские и речные порты. Также в документе уточняются правила применения сотрудниками службы физической силы и оружия.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия") ранее пояснял РБК, что принятый закон не повлияет на декларации охраняемых объектов, эти сведения будут публиковаться в обычном режиме. Под запретом окажется лишь информация о местах проживания и пребывания из-за необходимости обезопасить охраняемых ФСО лиц от возможных угроз, например терактов, пояснил он.

 

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