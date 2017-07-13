06:40, 13 Июля 2017
Путин решил задержаться на Валааме
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Президент России Владимир Путин, прибывший на Валаам 11 июля, пробудет в монастыре до пятницы, 14 июля.
Об этом, как передает Fontanka.ru, сообщил 12 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, он давно держит под своим контролем и в поле зрения проблемы монастыря. И в плане хозяйственной деятельности помогает, и в решении других вопросов", — сказал Песков.
По его словам, Путин продолжит общение со священнослужителями, а в пятницу отправится в один из регионов России.
Напомним, что патриарх Кирилл, который накануне служил на Валааме, уже покинул остров. Утром 12 июля он возглавил праздничную литургию в Петропавловском соборе Петербурга.
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