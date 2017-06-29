Путин включил Карелию в Арктическую зону

Лохуский, Белорморский и Кемский районы включены в Арктическую зону.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сухопутные территории Арктической зоны дополнились Беломорским, Лоухским и Кемским муниципальными районами.

Документ был подписан 27 июня 2017 года и опубликован на сайте правовой информации.

"Включение трех муниципальных районов Карелии в число территорий, составляющих Арктическую зону РФ, позволит улучшить социально-экономическую ситуацию в них и повысить качество жизни на этих территориях, а после принятия Государственной программы развития Арктической зоны РФ - придать новый импульс их развитию", - заявил 28 июня журналистам пресс-секретарь Совета безопасности РФ Евгений Аношин, пишет ТАСС.

Он отметил, что это решение принималось на основании предложения Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, которой руководит секретарь Совбеза Николай Патрушев. "В перспективе это позволит привлечь на развитие всех этих трех районов дополнительные средства регионального и федерального бюджетов, а значит - поспособствует повышению качества жизни населения и развитию значимых проектов в экономике", - подчеркнул представитель СБ РФ.

Республика не была включена в Арктическую зону во времена Советского Союза, хотя половина Карелии относится к территории Крайнего Севера, находясь фактически на Арктической территории, ранее заявляли власти республики. Позже были подготовлены документы о включении в Арктическую зону Лоухского, Кемского и Беломорского районов.