13:29, 02 Июля 2017
Путин внес поправки в закон о военном положении
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Президент России Владимир Путин подписал акт о внесении изменений в закон "О военном положении".
Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Закон дополняется статьёй 101 о ведении территориальной обороны.
"На территории Российской Федерации или в отдельных её местностях, где введено военное положение, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации с учётом мер, применяемых в период действия военного положения, ведётся территориальная оборона", — говорится в документе.
Ранее Путин заявил, что Россия будет и дальше наращивать военный потенциал для защиты от потенциальных агрессоров.
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