Путин внес поправки в закон о военном положении

Президент России Владимир Путин подписал акт о внесении изменений в закон "О военном положении".

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Закон дополняется статьёй 101 о ведении территориальной обороны.

"На территории Российской Федерации или в отдельных её местностях, где введено военное положение, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации с учётом мер, применяемых в период действия военного положения, ведётся территориальная оборона", — говорится в документе.

Ранее Путин заявил, что Россия будет и дальше наращивать военный потенциал для защиты от потенциальных агрессоров.