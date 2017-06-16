Новости. Политика
17:40, 16 Июня 2017
фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Путин заявил об "излишней демонизации" Сталина

По теме

Путин заявил об "излишней демонизации" Сталина
16.06.17 17:40
Выдвинутый ЕР кандидатом в губернаторы Артур Парфенчиков отнес документы в ЦИК
16.06.17 10:06
''Единая Россия'' выдвинула кандидата на выборах главы Карелии
15.06.17 19:07
Все новости
Загрузка...

Иосиф Сталин является сложной исторической фигурой, попытки представить его в чрезмерно негативном ключе предпринимаются с целью нападок на Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Как отмечает ТАСС, на вопрос о его отношении к Сталину, российский лидер ответил:

"Вы знаете, известный деятель прошлого Уинстон Черчилль был ярым антисоветчиком, но когда началась Вторая мировая война, он был горячим сторонником сотрудничества с Советским Союзом, а Сталина называл великим полководцем и революционером. После Второй мировой войны, как известно, именно Черчилль был инициатором холодной войны".

"А когда Советский Союз испытал первую атомную бомбу, не кто иной, как Уинстон Черчилль заявил о необходимости сосуществования двух систем. Вот он был очень гибкий человек. Но, я думаю, что в душе его отношение к Сталину не менялось никогда", - добавил Путин.

"Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом", - подчеркнул президент РФ.

"Что касается его демонизации, вот в английской истории был такой деятель как Кромвель. Он был кровавый человек, пришел на волне революционных преобразований, превратился в диктатора и тирана. Ну и его памятники до сих пор стоят везде в Великобритании", - продолжил Путин.

"Наполеона вообще боготворят, - констатировал российский лидер. - Что он сделал? На волне революции пришел к власти, и не только восстановил монархию, а объявил себя еще и императором и привел Францию к национальной катастрофе, к полному поражению. Таких персонажей, таких ситуаций в мировой истории больше, чем достаточно".

"Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина – это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и на Россию, - подчеркнул Путин. - Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем какие-то родимые пятна, ну и что?"

Как указал президент, "Россия капитально изменилась".

"Конечно, наверное, в сознании что-то остается, но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников", - добавил он.

Путин подытожил, что считает Сталина "сложной фигурой". На вопрос о том, восхищались ли Сталиным отец и мать Путина, президент России ответил: "Ну, конечно, я думаю, что подавляющее большинство граждан бывшего Советского Союза восхищались Сталиным".

По теме

Путин заявил об "излишней демонизации" Сталина
16.06.17 17:40
Выдвинутый ЕР кандидатом в губернаторы Артур Парфенчиков отнес документы в ЦИК
16.06.17 10:06
''Единая Россия'' выдвинула кандидата на выборах главы Карелии
15.06.17 19:07
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Orava
2017-06-16 17:55:36
сталин гори в аду
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
09.06.2017, 11:26
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя 
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
13.06.2017, 13:23
Стало известно, когда закончится дождь в Карелии
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным

Аналитика

Сегодня 13:44
Расследование
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
Этих людей в психоневрологическом интернате (ПНИ) "Черемушки" называют "получатели социальных услуг". Не пациенты, не больные, не клиенты, а "получатели". Всего 276 человек. С разными судьбами, с разными диагнозами, с непредсказуемым будущим.
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 7
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  32
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Вся аналитика

Чтиво

15.06.2017 12:00
Личное мнение
"Ищу кандидата, готового на подпись" 3
В сети появилась просьба к кандидатам и докторам искусствоведения подписать отчет экспертов по делу Юрия Дмитриева. Но экспертизы пока никто не видел.
"Я шумиху не люблю" 11
14.06.2017 14:47
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 3
13.06.2017 13:28
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Приключения Колобка
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Очень плохие девчонки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Тачки 3
детям
Весь этот мир
Он и Она
Его собачье дело
Чудо-Женщина
Нелюбовь
Орбита 9
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»