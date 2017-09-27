Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Происшествия
19:40, 27 Сентября 2017

ВИДЕО: Пылесос "бросился" на рельсы в московском метро

По теме

Актер из сериала "Физрук" погиб в попытке помочь участникам ДТП
27.09.17 18:20
Житель Карелии обокрал гараж, не открывая двери
27.09.17 12:47
Выскочивший на дорогу костомукшский школьник попал под внедорожник
27.09.17 09:40
Все новости
Загрузка...

Во время уборки станции Московского метрополитена уборочная машина упала на рельсы.

Видео с инцидентом был опубликован в Telegram-канале Mash, сообщает "Лента.ру".

Оператор пытался предотвратить инцидент, однако ему это не удалось. В результате пылесос упал на рельсы, дальнейшая его судьба остается неизвестной.

"Первый случай суицида робота в России. Уборочная машина Tennant 5400 бросилась на рельсы в метро Москвы, не выдержав давления со стороны начальства", — говорится в описании видео.

В июле патрулирующий торговый центр в Вашингтоне робот Knightscope по ошибке заехал в фонтан и утонул. Очевидцы происшествия предположили, что он намерено покончил с собой.

По теме

Актер из сериала "Физрук" погиб в попытке помочь участникам ДТП
27.09.17 18:20
Житель Карелии обокрал гараж, не открывая двери
27.09.17 12:47
Выскочивший на дорогу костомукшский школьник попал под внедорожник
27.09.17 09:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.09.2017, 12:50
"Смалодушничал"
21.09.2017, 13:52
На Кондопожской ГЭС прошел экофестиваль
22.09.2017, 10:46
В ногу со временем
21.09.2017, 19:40
ФОТО: Что случилось с лицом Елены Малышевой?
22.09.2017, 20:20
ФОТО: Анастасия Волочкова в сексуальном боди и дырявых колготках
23.09.2017, 10:19
ВИДЕО: Иномарка насмерть сбила пешехода в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 16:15
Капитал
Не цвети, вода!
Петрозаводск назвали благополучным с точки зрения качества воды и очистки стоков.
"Было страшно и больно" 11
Сегодня 09:40
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
26.09.2017 10:13
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду? 2
26.09.2017 09:59
"Смалодушничал" 9
22.09.2017 12:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:16
Личное мнение
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
Это не фантастика, а то, что можно назвать перспективой уже недалекого будущего. Хотя, понятия "будущее" и "не далеко" у каждого разные.
SKODA OCTAVIA. Вспомогательные системы для водителя: новый эталон в классе
25.09.2017 11:40
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
21.09.2017 14:02
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Главы Карелии Артура Парфенчикова в Петрозаводске
25.09.2017 15:04
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?

Афиша

Сегодня в городе (2)
Оно
Про любовь. Только для взрослых
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»