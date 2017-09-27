19:40, 27 Сентября 2017
ВИДЕО: Пылесос "бросился" на рельсы в московском метро
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Во время уборки станции Московского метрополитена уборочная машина упала на рельсы.
Видео с инцидентом был опубликован в Telegram-канале Mash, сообщает "Лента.ру".
Оператор пытался предотвратить инцидент, однако ему это не удалось. В результате пылесос упал на рельсы, дальнейшая его судьба остается неизвестной.
"Первый случай суицида робота в России. Уборочная машина Tennant 5400 бросилась на рельсы в метро Москвы, не выдержав давления со стороны начальства", — говорится в описании видео.
В июле патрулирующий торговый центр в Вашингтоне робот Knightscope по ошибке заехал в фонтан и утонул. Очевидцы происшествия предположили, что он намерено покончил с собой.
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