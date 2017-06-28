Рабочая группа займется совершенствованием законодательства по охране жизни на воде

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков создал рабочую группу для совершенствования регионального законодательства, регламентирующего вопросы охраны жизни людей на водных объектах.

Напомним, 21 июня в связи с ЧП на Ладожском озере с подростками в правительстве Карелии состоялось экстренное совещание по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах. Артур Парфенчиков дал поручение в кратчайшие сроки подготовить изменения в республиканское административное законодательство в целях конкретизации и усиления ответственности за нахождение в плавсредстве без спасательного жилета, в том числе установив и ответственность для пассажиров.

Руководителем рабочей группы назначен заместитель главы республики Александр Пшеницын. Замруководителя рабочей группы стала вице-спикер Заксобрания Ольга Шмаеник.

Всего в состав рабочей группы вошли 18 человек, в том числе старший помощник прокурора Республики Карелия Алла Суханова, председатель Государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Николай Федотов, депутат Заксобрания Карелии Валерий Шоттуев и др.