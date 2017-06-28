Рабочая группа займется совершенствованием законодательства по охране жизни на воде
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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков создал рабочую группу для совершенствования регионального законодательства, регламентирующего вопросы охраны жизни людей на водных объектах.
Напомним, 21 июня в связи с ЧП на Ладожском озере с подростками в правительстве Карелии состоялось экстренное совещание по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах. Артур Парфенчиков дал поручение в кратчайшие сроки подготовить изменения в республиканское административное законодательство в целях конкретизации и усиления ответственности за нахождение в плавсредстве без спасательного жилета, в том числе установив и ответственность для пассажиров.
Руководителем рабочей группы назначен заместитель главы республики Александр Пшеницын. Замруководителя рабочей группы стала вице-спикер Заксобрания Ольга Шмаеник.
Всего в состав рабочей группы вошли 18 человек, в том числе старший помощник прокурора Республики Карелия Алла Суханова, председатель Государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Николай Федотов, депутат Заксобрания Карелии Валерий Шоттуев и др.
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