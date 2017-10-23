Работающая в Карелии компания купила второй завод по производству мальков в Норвегии
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Компания "Русская аквакультура", основным акционером которой является брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев, закрыла сделку по покупке норвежского производителя мальков Olden Oppdrettsanlegg.
Об этом сообщает RSN со ссылкой на пресс-службу компании.
"ПАО "Русская Аквакультура" объявляет об успешном закрытии сделки по покупке второго актива по производству посадочного материала в Норвегии – компании Olden Oppdrettsanlegg AS. Технология производства основана на системе проточного водоснабжения, позволяет производить как малька радужной форели, так и смолт атлантического лосося", - говорится в сообщении.
Ранее в 2017 году "Русская аквакультура" купила завод Villa Smolt в Норвегии.
"Русская аквакультура" — производитель красной рыбы, осуществляет выращивание атлантического лосося в акватории Баренцева моря Мурманской области и товарное выращивание форели в озерах Карелии.
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