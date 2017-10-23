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Новости. Экономика
10:51, 23 Октября 2017

Работающая в Карелии компания купила второй завод по производству мальков в Норвегии

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Компания "Русская аквакультура", основным акционером которой является брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев, закрыла сделку по покупке норвежского производителя мальков Olden Oppdrettsanlegg.

Об этом сообщает RSN со ссылкой на пресс-службу компании.

"ПАО "Русская Аквакультура" объявляет об успешном закрытии сделки по покупке второго актива по производству посадочного материала в Норвегии – компании Olden Oppdrettsanlegg AS. Технология производства основана на системе проточного водоснабжения, позволяет производить как малька радужной форели, так и смолт атлантического лосося", - говорится в сообщении.

Ранее в 2017 году "Русская аквакультура" купила завод Villa Smolt в Норвегии.

"Русская аквакультура" — производитель красной рыбы, осуществляет выращивание атлантического лосося в акватории Баренцева моря Мурманской области и товарное выращивание форели в озерах Карелии.

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Комментарии

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deep
2017-10-23 11:18:56
В морЯх можно, а из озер Карелии, пожалуйста, ВОН!
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