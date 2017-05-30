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13:01, 30 Мая 2017

Работающую молодежь Карелии приглашают на форум

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Молодые активные лидеры встретятся в Костомукше.

Форум "Творческая Работающая Инициативная Молодежь (ТРИМ)-2017" пройдет в Костомукше с 30 июня по 2 июля 2017 года.

На берегу озера на хуторе "Кормило" соберутся представители активной трудящейся молодежи, лидеры крупных карельских предприятий и организаций. Участники посетят АО "Карельский окатыш", побывают в самом сердце производства, где пройдет лекция о профессионализме работника.

Темой мероприятия станет построение успешной карьеры и развитие личностного потенциала. Лучшие эксперты и преподаватели республики проведут для участников тренинги, семинары и мастер-классы. Главной целью форума станет популяризация рабочих профессий, а также развитие общественно-политической активности, взаимодействия молодых лидеров и команд для реализации совместных социально-экономических проектов.

Образовательная часть форума будет посвящена таким темам, как портрет молодого профессионала, самопрезентация, формирование внутренней мотивации. Также активисты встретятся с людьми, достигшими серьезных карьерных результатов в Карелии. Не обойдется на форуме и без деловой игры и командообразования.

Участниками форума могут стать представители работающей молодежи от 18 до 35 лет. Для этого необходимо до 19 июня 2017 года пройти регистрацию на сайте автоматизированной информационной системы АИС "Молодежь России": https://ais.fadm.gov.ru/. Положение размещено на сайте Карельского регионального Центра молодежи http://centrmolodeji.ru/ и в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/trimforum. Все вопросы можно уточнить по адресу электронной почты org.otdel@list.ru или по телефону (8 814 2) 56-06-25. Контактное лицо — Евгения Кузьмина.

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Комментарии

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2017-05-30 13:06:49
А безработной молодежи как быть и что делать?
Гость
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