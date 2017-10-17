Работникам больницы в районе Карелии выплатят задержанную зарплату

В Прионежской ЦРБ из-за просроченных налогов и взносов сотрудникам задержали зарплату.

Как сообщили в карельском Мнздраве, из-за просроченной задолженности Прионежской центральной районной больницы, в том числе по налогам, сборам и страховым взносам, образовавшейся по причине невыполнения плановых объемов медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, со 2 октября было приостановлено осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах учреждения. Закрытие расчетного счета повлекло за собой невыплату заработной платы за сентябрь 250 работникам больницы, невозможность ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Правительство Республики Карелия, Минздрав, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования приняли меры для исправления сложившегося положения. Решено предоставить Прионежской ЦРБ авансовый платеж в размере 10 млн рублей за счет средств ОМС.

В настоящее время расчетный счет разблокирован. Выделенные средства позволят выплатить работникам заработную плату и отпускные в полном объеме, возобновить финансово-хозяйственную деятельность, в том числе приобретение бензина для нужд Шуйской врачебной амбулатории.