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14:47, 30 Мая 2017

Работники мэрии карельской столицы снова выйдут на уборку города

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Продолжается акция "Чистый Петрозаводск".

Специалисты администрации города планируют выйти на уборку территорий. 2 июня в 17.00 они начнут приводить в порядоку территорию на Вытегорском шоссе  (за остановочным комплексом), 3 июня в 11:00 -  на ул. Сулажгорской между домами № 19 и № 23.  Учащиеся и педагоги школы № 25 выйдут на субботник 31 мая в 9:00.

За прошлую неделю специалисты администрации Петрозаводска приняли участие в уборке городских территорий в районе ул. Волховской (у школы № 8), ул. Вольной,  пр. Октябрьскому,  д. 42 и в районе пересечения пр. А.Невского – ул. Калинина.  Они собрали более 120 кубометров мусора. Также петрозаводчане убрали 14 кубометров мусора в зеленой зоне у воды напротив наб. Варкауса д.15.

На субботнике на Ключевском карьере, организованном при поддержке Федерации подводного спорта Карелии и администрации  Петрозаводска,  горожане собрали мусор с прибрежной и донной территории карьера. Мероприятие прошло в форме экологического соревнования. Кроме того, был организован раздельный сбор мусора, который пойдет в дальнейшую переработку.

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