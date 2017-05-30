Работники мэрии карельской столицы снова выйдут на уборку города

Продолжается акция "Чистый Петрозаводск".

Специалисты администрации города планируют выйти на уборку территорий. 2 июня в 17.00 они начнут приводить в порядоку территорию на Вытегорском шоссе (за остановочным комплексом), 3 июня в 11:00 - на ул. Сулажгорской между домами № 19 и № 23. Учащиеся и педагоги школы № 25 выйдут на субботник 31 мая в 9:00.

За прошлую неделю специалисты администрации Петрозаводска приняли участие в уборке городских территорий в районе ул. Волховской (у школы № 8), ул. Вольной, пр. Октябрьскому, д. 42 и в районе пересечения пр. А.Невского – ул. Калинина. Они собрали более 120 кубометров мусора. Также петрозаводчане убрали 14 кубометров мусора в зеленой зоне у воды напротив наб. Варкауса д.15.

На субботнике на Ключевском карьере, организованном при поддержке Федерации подводного спорта Карелии и администрации Петрозаводска, горожане собрали мусор с прибрежной и донной территории карьера. Мероприятие прошло в форме экологического соревнования. Кроме того, был организован раздельный сбор мусора, который пойдет в дальнейшую переработку.