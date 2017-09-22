Работники сельхозпредприятия в Карелии написали Путину про "вой голодных коров"

Сотрудники племсовхоза "Пряжинское" написали письмо президенту, в котором сообщили, что сотрудники фермы не получают зарплату, а голодные животные воют от голода.

Об этом работники АО "Пряжинское" заявили в своем коллективном письме.

Документ предполагается отправить президенту Владимиру Путину, прокурору РФ Юрию Чайке, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву, главе Карелии Артуру Парфенчикову; письмо также должны получить региональные Минсельхоз, МВД и прокуратура, сообщают "Вести Карелии".

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