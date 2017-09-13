Работники центра единого обслуживания "РКС-Петрозаводск" провели круглый стол для ТСЖ и УК

Недавно в формате круглого стола прошла первая встреча руководителя Центра единого обслуживания Дмитрия Жукова и председателей ТСЖ.

Напомним, Центр единого обслуживания (ЦЕО) был создан на базе ООО "КРЦ" для удобства потребителей в апреле этого года. Он работает по принципу одного окна. Здесь потребители могут оплатить ЖКУ и капремонт, заказать поверку счетчиков горячей и холодной воды, замену водо- и электросчетчиков.

Целью встречи было знакомство. Представителей ТСЖ, управляющих компаний и общественности познакомили с деятельностью центра, предлагаемыми услугами, новейшими общедомовыми приборами учета. Среди новых услуг предлагаемых ТСЖ – энергоаудит дома, услуга контрольного счетчика, автоматический сбор данных, на новом сайте ЦЕО будет организован личный кабинет для председателей ТСЖ.

Встречи представителей ЦЕО, ТСЖ, управляющих компаний и общественности будут проводиться регулярно. На круглые столы пригласят юристов, производителей нового оборудования – с новой техникой можно будет ознакомиться на месте.

Встречи обещают быть полезными, и у гостей вызывают немалый энтузиазм! Следующий круглый стол пройдет в сентябре. Время и место проведения будет опубликовано в СМИ.

Адреса ЦЕО:

- ул. Гоголя, д.60

- ул. Варламова, д. 9

Телефонная служба поддержки: (8142) 56-04-31

Сайт: uslugigkh.ru.

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