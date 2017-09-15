Работница детсада в Карелии клала себе в карман деньги родителей

В одном из детских садов Питкярантского района заведующая обнаружила недостачу в общей сумме денег, собранных в качестве родительской платы.

Как рассказали в карельском МВД, в полицию Питкярантского района обратилась руководитель одного из дошкольных учреждений.

"Женщина рассказала, что обнаружила недостачу в общей сумме денег, собранной в качестве родительской оплаты за услуги детского сада. При этом заведующая была уверена, что ее кабинет обокрали, и именно таким образом она лишилась 12 700 рублей", - отметили в ведомстве.

Правоохранители возбудили дело по ч.2 ст. 158 УК РФ.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить обстоятельства случившегося.

"В учреждении плату за детский сад собирали воспитатели, а затем сдавали руководителю. В течение двух месяцев одна из работниц присваивала часть средств, указывая в ведомости недостоверные суммы. Заведующая же не вела учет должным образом, поэтому обнаружила недостачу не сразу", - рассказали в МВД.

Отмечается, что 45-летняя подозреваемая признала вину и уже возместила ущерб.

Решается вопрос о переквалификации дела на статью 160 УК РФ.