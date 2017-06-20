Работодатели Карелии готовы платить студентам за стажировку

Служба HeadHunter Северо-Запада проанализировала вакансии в Карелии, размещенные в мае и июне.

Доля предложений о стажировке или прохождении практики от общего числа вакансий, размещенных за данный период, составляет 2%.

Более 80% подобных вакансий открыты в сфере "Продажи", четверть относятся к области "Банки, инвестиции, лизинг" и еще 25% вакансий предполагают прохождение стажировки начинающих специалистов без опыта работы в сфере "Начало карьеры".

В половине вакансий указана занятость на полный рабочий день, в половине – сменный график работы.

Средняя предлагаемая заработная плата для стажёров в Карелии составила 20 тысяч рублей, учитывая, что в большинстве вакансий стажировка рассматривается как первый шаг к полноценному трудоустройству, поэтому указывается, практически, полноценная заработная плата сотрудника.