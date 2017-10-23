13:03, 23 Октября 2017
Работодатели Карелии обязались поднять минимальную зарплату на 30%
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Организации, входящие в Союз работодателей Карелии, взяли на себя обязательство поднять минимальную заработную плату своим работникам на 30% с 1 января 2018 года.
Это следует из текста трехстороннего соглашения, заключенного Союзом работодателей, Союзом организаций профсоюзов и правительством Карелии.
Для работников государственных и муниципальных учреждений минимальная заработная плата составит 10 тыс. рублей.
У кого какая будет зарплата, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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