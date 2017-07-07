В Петрозаводске начали ремонтировать дворы

В рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в карельской столице началось благоустройство дворов многоквартирных домов, сообщает мэрия.

"На сегодняшний день ремонтные работы производятся сразу на нескольких дворовых территориях Петрозаводска. Всего планируется благоустроить 42 двора", - говорится в сообщении.

В большинстве из них будет заново произведено асфальтирование проездов. Помимо этого, в некоторых дворах планируется обустройство газонов, на части дворовых территорий возведут детские игровые площадки.

"В настоящее время с компаниями и ТСЖ, осуществляющими управление многоквартирными домами, заключаются соглашения о предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий. Они, в свою очередь, заключают договоры с подрядными организациями на выполнение работ. Завершение всех работ планируется до 1 сентября", - отметил начальник управления жилищного хозяйства Евгений Перов.