Раненую сову спасли в Петрозаводске

В карельской столице помогли раненой сове на Перевалке, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В четверг дежурное подразделение специализированной пожарно-спасательной части выезжало для оказания помощи раненой сове.

Очевидцы заметили птицу на дереве в районе улице Чкалова на Перевалка.

Спасатели сняли раненую сову с дерева и передали волонтерам.