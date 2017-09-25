Расходы автовладельцев России за год выросли на 28%

Расходы автовладельцев в России за год выросли на 28% — до 51,6 тысячи рублей, говорится в исследовании "Яндекс.Деньги".

Годом ранее траты составляли чуть более 40 тысяч рублей. Значительное всего выросли совокупные расходы на техобслуживание и шиномонтаж — в 5 и 2,2 раза соответственно, сообщают "Вести Карелии".

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