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Новости. Общество
18:00, 04 Октября 2017

Раскрыт секрет внешней привлекательности

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Косметики, ботокса и других ухищрений не нужно.

Если вы хотите понравиться, произвести впечатление здорового и счастливого человека, просто почаще искренне улыбайтесь, сообщает health.mail.ru. Исследователи из Университета Суонси (Великобритания) продемонстрировали группе добровольцев серии фотографий, попросив их оценить, насколько счастливыми, здоровыми и привлекательными выглядят изображенные на них мужчины и женщины. Оказалось, что максимальные баллы по всем трем пунктам набрали именно искренне улыбавшиеся люди, а не те, кто только изображал веселье, выглядел слегка приветливым или имел нейтральное выражение лица.

При этом, эффект от позитивного выражения лица оказался очень мощным. Широкая искренняя улыбка заставляет воспринимать ее обладателя как здорового и счастливого человека, вне зависимости от его возраста, индекса массы тела и того, пользуется ли он или она косметикой, или нет. Особенно ярко этот феномен проявляется у пожилых людей, установили исследователи, - чем более старым был человек с фотографии, тем более здоровым казался он участникам, если искренне улыбался.

Как пояснил в своей статье в журнале The Conversation ведущий автор исследования, специалист по восприятию лиц Алекс Джонс (Alex Jones), речь в данном случае идет о так называемом "позитивном аффекте" - оптимизм и приветливость помогают прожить долгую и здоровую жизнь. Люди с более высоким позитивным аффектом выглядят более счастливыми и чаще улыбаются. Джонс предполагает, что наши внутренние системы восприятия соответствующим образом настроены, поэтому улыбающиеся люди автоматически кажутся нам более здоровыми.

"Тут напрашивается простой вывод: если, чтобы выглядеть здоровым и счастливым, нужно улыбаться, то не исключено, что чем чаще вы это делаете, тем вероятнее сработает обратный эффект, и ваше здоровье и психологическое состояние действительно улучшатся", - отметил Джонс.

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