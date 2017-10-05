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Новости. Общество
23:31, 05 Октября 2017

Раскрыта главная причина мастурбации

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Группа американских ученых выяснила причины мужской и женской мастурбации.

Согласно выводам специалистов, самоудовлетворение связано с недостаточным количеством секса у мужчин, а у женщин — с желанием получить дополнительное удовольствие во время полового акта. Статья исследователей опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior.

В исследовании приняли участие 7648 мужчин и 8090 женщин. Возраст добровольцев достигал 18-60 лет. Среди них было проведено анкетирование, в ходе которого респонденты сообщили, как часто они мастурбируют, когда они занимались этим в последний раз, насколько они удовлетворены своей половой жизнью. При анализе полученных данных учитывался возраст добровольцев, их пол, а также, имели ли они постоянного партнера, пишет Лента.ру.

Оказалось, что неудовлетворенные мужчины, которые сообщили о нехватке секса в своей жизни, склонны заниматься мастурбацией, которая играет компенсаторную роль. В то же время, чем чаще у женщин был секс, тем чаще они прибегали к самоудовлетворению как дополнительной стимуляции. В этом случае мастурбация выполняла комплементарную функцию.

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