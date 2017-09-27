Расселению аварийного жилья в Петрозаводске мешает неуловимость и несговорчивость жильцов

В администрации карельской столицы обсудили сложности, возникающие в процессе расселения аварийного жилья в Петрозаводске.

Эта тема поднималась сегодня на совещании в мэрии, посвященном проблемам жилфонда города.

По словам начальника управления жилищного хозяйства Евгения Перова, сотрудники мэрии не могут найти горожан, зарегистрированных в аварийных домах, но фактически там не проживающих. Они должны быть расселены, но выяснить их местоположение не всегда удается.

С какими еще сложностями сталкиваются власти при расселении аварийного жилья, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".