Расследование дел о взятках в больницах Карелии привело к раскрытию сговоров на госзакупках

Материалы уголовных дел о получении взяток руководителями медицинских учреждений Карелии за лоббирование интересов коммерческих фирм помогли УФАС раскрыть картельные сговоры компаний-поставщиков медоборудования.

Об этом заявил руководитель карельского управления Федеральной антимонопольной службы Артур Пряхин, сообщают "Вести Карелии".

"Материалы уголовных дел по фактам получения взяток руководством лечебных учреждений за лоббирование интересов фирм-поставщиков при их участии в госзакупках, поступившие в УФАС по РК из следственных органов... значительно закрепили доказательную базу конкурентного ведомства в деле против участников очередного "лекарственного" картеля", - сказал Пряхин.

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