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08:20, 30 Июня 2017

Разработанный финскими дизайнерами туалет в Колатсельге пугает туристов в Карелии


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Установленный в 2014 году в деревне Колатсельга общественный туалет уже не радует туристов в Карелии, а пугает их, так как находится в ужасном состоянии.

Напомним, общественный туалет в карельской деревне Колатсельга на трассе "Сортавала"  установлен в 2014 году в рамках международного грантового проекта "Эко-эффективный туризм". Он был разработан финским дизайнерским бюро Jounu Salokannel Oy с учетом потребностей и объема туристического потока, а также требованиями экоэффективности и экономичности. Туалет был передан в собственность Ведлозерского поселения, но власти не смогли найти работника по его уборке.

Как рассказал 29 июня директор "Информационного туристского центра республики" Алексей Тигушкин на круглом столе "Клуба сторонников" "Единой России", который был посвящен туризму, в республике есть проблема с отсутствием туалетов в местах стоянок для туристов.

"Вопрос с туалетом в Колатсельге как был, так и не решен. Несмотря на то, что он был построен за счет европейского проекта. Там есть предприниматель, которому предлагали взять туалет на обслуживание, чтобы туристы могли приехать, а он говорит, что не хочет брать. Он делает рядом пироги и калитки, кормит людей, а рядом находится в ужасающем состоянии туалет," - сказал Алексей Тигушкин.

"Мы очень радовались, когда были выделены деньги по проекту, и все было построено. То, во что это превратилось сейчас - просто страшно", - сказала руководитель Союза туриндустрии Карелии Ольга Лукина.

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Комментарии

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умник
2017-06-30 09:22:51
странно, что не все в дырку попасть могут, но потом обязательно ищут "крайнего". это ж как надо было за....ть "подарок" и какие деньги предложить за уборку, если на обслуживание никого найти не могут?! блин, да пусть глава администрации и убирает. или Геракла пригласит....
Гарик
2017-06-30 09:01:04
Если с туалетом справиться не могут, о каком развитии туризма нам говорят деятели(((((((((((
User
2017-06-30 08:43:57
Клуб сторонников ПЖиВ обсуждает проблему выгребных ям! БУ-ГА-ГА!!! Такого цирка еще не было! В одном предложении полная картина "развития" туризма в Карелии!
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