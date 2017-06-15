Ребенок едва не погиб, провалившись в канаву в Петрозаводске

На Пограничной ребенка засосала жижа в канаве, потребовалась помощь спасателей, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду 14 июня в 15.00 на пост дежурной службы МЧС поступил звонок от петрозаводчанина, который сообщил, что на ул.Пограничной, в районе ТЭЦ, мальчик провалился в канаву и не может выбраться.

Приехавшие на место происшествия спасатели вытащили 10-летнего ребенка из грязи и передали медикам.

Врачи осмотрели мальчика и отпустили домой, так как травм не было.

Приехавшим на помощь сотрудникам МЧС ребята рассказали, что они играли и их друг провалился одной ногой в дренажную канаву, они попытались его вытащить, но ничего не получилось.

Мальчика стало засасывать в грязевую жижу. Оказавшись по пояс в грязи, он стал звать на помощь. В этот момент как раз и проезжал мимо петрозаводчанин, который увидел детей и вызвал спасателей.