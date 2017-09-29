Ребенок пострадал при столкновении микроавтобуса и иномарки в Петрозаводске

Пострадавшие в ДТП 22 сентября обратились за медицинской помощью спустя несколько дней, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Так, 22 сентября в 17.00 в межквартальном проезде на Лесном проспекте, в районе дома №19, произошло столкновение автомобилей Ford Transit и Toyota Corolla.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 9-летний ребенок и 32-летний пассажир микроавтобуса Ford.