07:20, 14 Июля 2017
Ребенок пострадал в ДТП в Петрозаводске
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Авария с участием иномарок случилась у ТЦ "Тетрис".
По данным сайта "ДТП Петрозаводска", 11 июля в14.50 на ул. Мерецкова рядом с торговым центром столкнулись Volkswagen Passat и Chevrolet Lacetti.
Volkswagen выезжал с парковки у ТЦ, совершая левый поворот на улицу Маршала Мерецкова. В это же время Chevrolet заезжал на парковку.
Как прокомментировали происшествие в Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель автомобиля Volkswagen нарушил требование дорожного знака "Движение направо".
"В результате дорожно-транспортного происшествия 12-летняя девочка, пассажир Chevrolet, получила травмы с оказанием разовой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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