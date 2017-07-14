Ребенок пострадал в ДТП в Петрозаводске

Авария с участием иномарок случилась у ТЦ "Тетрис".

По данным сайта "ДТП Петрозаводска", 11 июля в14.50 на ул. Мерецкова рядом с торговым центром столкнулись Volkswagen Passat и Chevrolet Lacetti.

Volkswagen выезжал с парковки у ТЦ, совершая левый поворот на улицу Маршала Мерецкова. В это же время Chevrolet заезжал на парковку.

Как прокомментировали происшествие в Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель автомобиля Volkswagen нарушил требование дорожного знака "Движение направо".

"В результате дорожно-транспортного происшествия 12-летняя девочка, пассажир Chevrolet, получила травмы с оказанием разовой медицинской помощи", - говорится в сообщении.