Ребенок пострадал в "семерке", врезавшейся в столб в Петрозаводске

На Ключевой автомобиль врезался в фонарный столб, пострадал ребенок, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

В среду днем на улице Петрова около дома №7 водитель ВАЗ 2107, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения.

В ДТП получил травмы 4-летний пассажир.

Он доставлен в ДРБ. Состояние удовлетворительное.