Редкий снимок молодой Аллы Пугачевой "взорвал" Сеть

Известная певица опубликовала архивную фотографию, на которой она запечатлена в детском возрасте. Юная Алла Пугачева в очках произвела настоящий фурор в Интернете.

В День пионерии, который в советское время традиционно отмечался 19 мая, некоторые звезды поделились в личных блогах архивными фотографиями "в тему". В их числе оказалась Алла Пугачева.



instagram.com/alla_orfey

Как отмечает Starhit, Примадонна опубликовала ретро-снимок, на котором она позирует в юном возрасте. На редком кадре будущая звезда шоу-бизнеса предстает серьезной девочкой, которая носит очки в круглой оправе.

"Пионерка! Будь готов, всегда готов! Знала бы я тогда, к какой жизни меня готовили судьба и этот девиз пионера", – подписала фото Пугачева.

Поклонники знаменитости пришли в восторг от фотографии.

"Супер", "Вы умница", "Какая вы нежная и красивая", "Классная пионерка", "Очень стильная", - написали они.