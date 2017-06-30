Регионам запретят пользоваться бюджетными кредитами "по своему усмотрению"

В ближайшее время регионы лишатся возможности "жонглировать" бюджетными кредитами, используя их нецелевым образом.

Минфин, Счетная палата и депутаты выступили против регионов-спекулянтов. Ужесточение нравится не всем представителям субъектов федерации, а эксперты отмечают, что закручивание гаек не решит проблему хронического дефицита части региональных бюджетов.

Недавно комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять во втором чтении поправку к Бюджетному кодексу, запрещающую регионам размещать полученные от федерального центра средства на банковских депозитах на срок более одного месяца.

Предполагается, что эта норма, как и большинство других поправок в Бюджетный кодекс из данного пакета, вступят в силу с 1 января 2018 года. В Минфине подтвердили, что обсуждаемое изменение будет применяться для предоставленных в новом году бюджетных кредитов.

"Новая практика позволит систематизировать и регламентировать работу по управлению бюджетными средствами, выделяемыми субъектам федерации, и то, что правила игры становятся более четкими и прозрачными для всех участников процесса, — это, безусловно, положительный момент, который способствует повышению эффективности государственных расходов. Вряд ли можно говорить о возникновении каких-то проблем в связи с тем, что бюджетные кредиты можно будет размещать на депозите не более месяца", — цитирует "Газета.ру" врио главы Карелии Артура Парфенчикова.

Проблема спекуляций с бюджетными средствами связана с резким ростом долгов регионов. В 2012 году их обязали повышать зарплаты бюджетникам в рамках майских указов президента, но собственных доходов у многих на это не было, поэтому пришлось занимать. На 1 января 2017 года совокупный долг субъектов Федерации составил 2,35 трлн руб.

Чтобы заместить дорогие рыночные займы, федеральный центр стал активно выдавать регионам бюджетные кредиты по ставке 0,1% годовых. В 2016 году, по оценке рейтингового агентства Fitch, доля бюджетных кредитов составила 44% от всех долговых обязательств регионов. При этом, получив деньги под символический процент ставки и разместив их на депозите в банке, можно неплохо заработать.