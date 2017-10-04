Регионы России получат крупную сумму на развитие села

Тема недели

Жуткие кадры с голодающими и погибшими на пряжинской молочной ферме коровами обошли в прошлые выходные интернет, а с понедельника стали появляться в СМИ, в том числе и федеральных. На борьбу с "голодомором" встали обычные жители Карелии.