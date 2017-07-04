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Новости. Экономика
14:06, 04 Июля 2017

Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило банку "Возрождение" рейтинг на уровне ruA-

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Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило банку "Возрождение" рейтинг кредитоспособности на уровне ruA- по национальной шкале, прогноз по рейтингу "Стабильный".

"Мы рады отметить, что аналитики Эксперт РА высоко оценили бизнес-модель банка "Возрождение". Она не раз доказывала свою устойчивость в сложной операционной среде и сегодня позволяет укреплять позиции в ключевых для нас сегментах. Наша сила – в лояльности клиентов и репутации в финансовом сообществе, которую банк заработал за свою многолетнюю историю, поэтому нам особенно приятно, что агентство отмечает нашу положительную публичную кредитную историю", - прокомментировала Наталья Окунева, Управляющий Петрозаводским филиалом банка "Возрождение".

В качестве основных факторов, оказавших положительное влияние на рейтинговую оценку, аналитики агентства отметили умеренно высокую вероятность финансовой и административной поддержки со стороны федеральных органов власти ввиду высокой социальной значимости банка, сильные конкурентные позиции на банковском рынке (в частности, в Московском регионе) и широкую географию деятельности.

Поддержку рейтингу оказали хороший уровень обеспеченности ссудного портфеля и низкая концентрация на объектах крупного кредитного риска. Агентство позитивно оценивает хороший уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности, и невысокий уровень концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах. Аналитики агентства также отмечают в качестве позитивных факторов высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг, который может быть использован в качестве источника дополнительной ликвидности в рамках операций РЕПО, и высокий уровень информационной прозрачности при взаимодействии с агентством.

Давление на рейтинг оказывает невысокий, по мнению агентства, уровень достаточности основного капитала (к 1 июня 2017 года норматив Н1.2 составил 8,4%), а также повышенная срочность портфеля ссуд юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые зачастую носят инвестиционный характер. Также аналитики Эксперт РА указывают на то, что недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам в связи с использованием практики уменьшения расчетных резервов на стоимость обеспечения также ограничивают уровень рейтинга. Таким образом, дальнейшее улучшение качества кредитного портфеля и успешное разрешение существующих проблемных кейсов, что остается одним из приоритетов деятельности банка в 2017 году, могут стать позитивными факторами для значения рейтинга.

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