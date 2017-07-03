Рекордный отток иностранного капитала из России зафиксировали эксперты

За четыре месяца иностранные инвесторы вывели из российских акций более $1,6 млрд.

По оценке экспертов, это максимальный отток за последние три с половиной года.

Иностранные инвесторы сокращают вложения в фонды, ориентированные на инвестиции только в российский фондовый рынок. За одну неделю прошлого месяца (с 22 по 28 июня) из таких фондов вывели более $83 млн.

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