13:38, 03 Июля 2017
Рекордный отток иностранного капитала из России зафиксировали эксперты
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За четыре месяца иностранные инвесторы вывели из российских акций более $1,6 млрд.
По оценке экспертов, это максимальный отток за последние три с половиной года.
Иностранные инвесторы сокращают вложения в фонды, ориентированные на инвестиции только в российский фондовый рынок. За одну неделю прошлого месяца (с 22 по 28 июня) из таких фондов вывели более $83 млн.
Подробнее читайте в деловой интернет-газете "Вести Карелии".
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