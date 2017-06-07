Ремесленники со всей России устроят ярмарку на День рождения Петрозаводска

Мастера представят изделия, которые можно приобрести по вполне доступным ценам, сообщили в администрации Петрозаводска.

Около 100 мастеров съедутся в Петрозаводск из районов Карелии, а также из Санкт-Петербурга и других городов России на выставку-ярмарку "Ремесленное подворье", которая уже не первый год в День города проходит на Онежской набережной.

Мастера ремесленного и декоративно-прикладного творчества представят изделия, которые можно приобрести по вполне доступным ценам. На выставке-ярмарке можно будет увидеть изделия, выполненные в технике бисероплетения, ткачества, роспись по дереву, керамика, валяния из шерсти, вязания.

Образцы своей продукции представят также резчики по дереву и гончары. Кроме того, в большом разнообразии на выставке будут сувениры, открытки и магниты с изображениями карельских памятных мест. Каждый посетитель ярмарки сможет принять участие в различных мастер-классах от настоящих мастеров и унести собой небольшой сувенир, созданный своими руками.

Ярмарка ремесленного и декоративно-прикладного творчества "Ремесленное подворье" будет работать 24 июня с 10:00 до 18:00. Подать заявку на участие в выставке-ярмарке можно в срок до 21 июня в культурно-досуговом центре жилого района Древлянка по адресу: переулок Попова, д.9, по телефону 75-00-80.