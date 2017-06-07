Новости. Общество
14:04, 07 Июня 2017

Ремесленники со всей России устроят ярмарку на День рождения Петрозаводска

По теме

"Там можно фильмы снимать всякие: и детективные, и фильмы ужасов"
07.06.17 16:21
Новым гендиректором аэропорта "Петрозаводск" назначен экс-сотрудник силовых структур
07.06.17 16:15
Руководитель аппарата Заксобрания Карелии пойман пьяным за рулем
07.06.17 16:08
Все новости
Загрузка...

Мастера представят изделия, которые можно приобрести по вполне доступным ценам, сообщили в администрации Петрозаводска.

Около 100 мастеров съедутся в Петрозаводск из районов Карелии, а также из Санкт-Петербурга и других городов России на выставку-ярмарку "Ремесленное подворье", которая уже не первый год в День города проходит на Онежской набережной.

Мастера ремесленного и декоративно-прикладного творчества представят изделия, которые можно приобрести по вполне доступным ценам. На выставке-ярмарке можно будет увидеть изделия, выполненные в технике бисероплетения, ткачества, роспись по дереву, керамика, валяния из шерсти, вязания.

Образцы своей продукции представят также резчики по дереву и гончары. Кроме того, в большом разнообразии на выставке будут сувениры, открытки и магниты с изображениями карельских памятных мест. Каждый посетитель ярмарки сможет принять участие в различных мастер-классах от настоящих мастеров и унести собой небольшой сувенир, созданный своими руками.

Ярмарка ремесленного и декоративно-прикладного творчества "Ремесленное подворье" будет работать 24 июня с 10:00 до 18:00. Подать заявку на участие в выставке-ярмарке можно в срок до 21 июня в культурно-досуговом центре жилого района Древлянка по адресу: переулок Попова, д.9, по телефону 75-00-80.

По теме

"Там можно фильмы снимать всякие: и детективные, и фильмы ужасов"
07.06.17 16:21
Новым гендиректором аэропорта "Петрозаводск" назначен экс-сотрудник силовых структур
07.06.17 16:15
Руководитель аппарата Заксобрания Карелии пойман пьяным за рулем
07.06.17 16:08
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-06-07 14:40:14
Чехлы из бересты для айфонов, кованые решетки для чистки сапог от грязи и много других полезных вещей.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2017, 14:48
"Она лежала и уходила из жизни"
02.06.2017, 14:17
Синоптики рассказали, когда придет тепло в Карелию
05.06.2017, 10:25
Стало известно, когда отключат горячую воду в Петрозаводске
31.05.2017, 14:39
Шквалистый ветер и снег надвигаются на Карелию
05.06.2017, 07:20
Житель Карелии пожаловался Путину, что мы живем хуже некуда
02.06.2017, 11:45
Сроки отключения горячей воды в Петрозаводске перенесут из-за холодов

Аналитика

Сегодня 11:52
Политкухня
Выборы для Парфенчикова 5
Политолог Олег Реут считает, что губернаторские выборы в Карелии пройдут по безальтернативному сценарию, а явка не превысит 30 процентов.
"А если не можете – уходите!" 8
05.06.2017 10:45
Зашли в тупик
02.06.2017 12:03
Включайся! Тарифная линейка нового поколения от МегаФона
02.06.2017 11:20
Аврам Склярский: "Закон о столичном статусе очень нужен Петрозаводску" 22
02.06.2017 10:39
Вся аналитика

Чтиво

06.06.2017 10:58
Личное мнение
Ни заказчиков, ни провокаторов 4
Политический публицист Олег Реут размышляет о странностях общественной кампании, организованной в поддержку руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитрия.
Военком требует, чиновников задержали, "Черника" не поспеет 2
05.06.2017 16:20
"Кому-то стало скучно без конфликта" 2
05.06.2017 09:35
Один день из жизни сотрудника отдела запасных частей ПКФ "Слово"
31.05.2017 10:00
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Эликсир любви
В кинотеатрах (8)
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Одаренная
Чужой: Завет
Нелюбовь
Меч короля Артура
Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»