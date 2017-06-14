"Ремстройкомплект" отказался ремонтировать дороги Петрозаводска по гарантии

Власти Петрозаводска через 2 недели подадут в суд на компанию "Ремстройкомплект", которая в 2016 году ремонтировала городские дороги.

Об этом на совещании в правительстве Карелии сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, транспорту, связи Карелии Евгений Пыленок.

По его словам, на дорогах, которые ремонтировало ООО "Ремстройкомплект", выявлено значительное количество недостатков, в том числе выбоины, выкрашивания асфальтобетонного покрытия, разрушения кромки швов и т.д. "Росдортехнология" предъявила значительное количество замечаний по качестве выполненных ремонтных работ.

"В связи с недостаточными темпами устранения данных дефектов в рамках выполнения обязательств в настоящее время администрация города готовит документы для решения вопроса с данной подрядной организацией в судебном порядке", - сказал Пыленок.

Он сказал, что заявление в суд предполагается направить в течение двух недель.

Пыленок отдельно отметил, что ООО "ПКС Строитель" устранило все претензии по предъявленным нарушениям.

В 2016 году на ремонт дорог Петрозаводска было выделено 450 млн рублей.

Аукционы выиграли ООО "Ремстройкомплект" (стоимость контракта 221,9 млн рублей; 27 дорог с асфальтобетонным покрытием площадью 184,7 тыс кв. м., 25 дорог с грунтовым покрытием площадью 54,4 тыс кв. м.) и ООО "ПКС Строитель" (стоимость контракта 222,4 млн рублей; 27 дорог с асфальтобетонным покрытием площадью 179,8 тыс кв. м., 24 дороги с грунтовым покрытием площадью 46 тыс кв. м.).

Ранее мэр Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что после зимы дефекты обнаружились более чем на 50% отремонтированных магистралей.

В этом году на ремонт дорог карельской столицы предполагается потратить около 100 млн рублей.