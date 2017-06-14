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14:02, 14 Июня 2017

"Ремстройкомплект" отказался ремонтировать дороги Петрозаводска по гарантии

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Власти Петрозаводска через 2 недели подадут в суд на компанию "Ремстройкомплект", которая в 2016 году ремонтировала городские дороги.

Об этом на совещании в правительстве Карелии сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, транспорту, связи Карелии Евгений Пыленок.

По его словам, на дорогах, которые ремонтировало ООО "Ремстройкомплект", выявлено значительное количество недостатков, в том числе выбоины, выкрашивания асфальтобетонного покрытия, разрушения кромки швов и т.д. "Росдортехнология" предъявила значительное количество замечаний по качестве выполненных ремонтных работ.

"В связи с недостаточными темпами устранения данных дефектов в рамках выполнения обязательств в настоящее время администрация города готовит документы для решения вопроса с данной подрядной организацией в судебном порядке", - сказал Пыленок.

Он сказал, что заявление в суд предполагается направить в течение двух недель.

Пыленок отдельно отметил, что ООО "ПКС Строитель" устранило все претензии по предъявленным нарушениям.

В 2016 году на ремонт дорог Петрозаводска было выделено 450 млн рублей.

Аукционы выиграли ООО "Ремстройкомплект" (стоимость контракта 221,9 млн рублей;  27 дорог с асфальтобетонным покрытием площадью 184,7 тыс кв. м., 25 дорог с грунтовым покрытием площадью  54,4 тыс кв. м.) и ООО "ПКС Строитель" (стоимость контракта 222,4 млн рублей;  27 дорог с асфальтобетонным покрытием площадью 179,8 тыс кв. м., 24 дороги с грунтовым покрытием площадью  46 тыс кв. м.).

Ранее мэр Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что после зимы дефекты обнаружились более чем на 50% отремонтированных магистралей.

В этом году на ремонт дорог карельской столицы предполагается потратить около 100 млн рублей.

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Комментарии

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Orava
2017-06-14 15:34:04
Инженеришка за утина , говорящую голову мирошник и бондаря вылизывает, хозяин уже в гатчине, пора и вам честь знать
Гарик
2017-06-14 14:34:35
Руководителей ООО Уже явно не достать ,все скинули имущество и технику ,счета закрыли. Материалы по этой афере надо направлять в Следственный комитет ,в рамках уголовного дела взыскивать деньги с чиновником мэрии подписавших акты приемки работ и тех кто проводил аукционы ,где выиграла эта левая фирмочка.
User
2017-06-14 14:24:31
Защитник "крепких хозяйственников" Брунс, куда девались 221,9 лимона карбованцев? При Ширшиной такого не было!
Инженер Брунс
2017-06-14 14:20:47
так они наверняка ООО уже закрыли, по которому работали, теперь Рога и Копыта плюс... поэтому клали они на гарантийный ремонт большой калач
бармалей
2017-06-14 14:18:42
А ведь власти обещали все отремонтировать к 20 мая..... бла-бла-бла как обычно ....
Варвара
2017-06-14 14:18:28
мэр Петрозаводска тоже в доле? было выделено 450 млн рублей наверное лимон упал в кармашек?
Варвара
2017-06-14 14:14:05
ООО "Рога и хвосты" завтра закроет свою шаражку и чё? Какой Суд? Вы че их покрываете? 221,9 млн рублей куда то дели? Всех причастных расстрелять шоб неповадно было, ну или толерантные вы наши уголовный срок дайте ...
Наблюдатель
2017-06-14 14:10:39
А с тех, кто подписывал акты приемки планируется спросить? Или все думают, что нормативное (согласно актам) асфальтовое покрытие за полгода должно было развалиться?
goo
2017-06-14 14:10:03
#крепкиехозяйственники
Инженер Брунс
2017-06-14 14:20:01
goo, ширшинское наследие работает.... чтоб тебя ...
User
2017-06-14 14:30:05
Брунс, во-первых не работает, а пилит, во-вторых не наследие, а не легитимный кукла-менеджер с труппой.
User
2017-06-14 14:58:08
Брунс, Гали нет давно, а разруха только растет и ширится. Где 221,9 мильенов? При Гале такого не было!
Инженер Брунс
2017-06-14 14:43:35
User, как же вы всё по гале скучаете.... как нравиться в разрухе жить.... либералы
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