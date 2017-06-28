11:16, 28 Июня 2017
Рентабельность продукции предприятий Карелии за 5 лет выросла в 1,5 раза
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Уровень рентабельности продукции организаций Карелии в 2016 году достиг, в среднем, 14,2%, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2012 году.
Это следует из сравнительных данных Карелиястата о рентабельности продукции организаций за 2012-2016 годы.
Наиболее высокие темпы роста рентабельности – в 10 раз – показали предприятия по производству пищевых продуктов. В 2016 году их показатель составил 42%.
Такие же темпы роста рентабельности в целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности (показатель 2016 года – 22% против 2% в 2012 году).
За 5 лет с 45% до 101% вырос уровень рентабельности продукции рыбоводства и рыболовства, с 5% до 18% - в строительстве.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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