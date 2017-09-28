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Новости. Общество
11:50, 28 Сентября 2017

Решетовой не удалось оспорить срок ареста в Верховном суде

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Коллегия по уголовным делам Верховного суда Карелии отказалась изменять меру пресечения для директору парк-отеля "Сямозеро" Еленв Решетовой, которая обвиняется в гибели 14 детей.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, в четверг уголовная коллегия рассмотрела апелляционную жалобу Решетовой на продление ареста на три месяца - до 18 декабря. Данное решени суд принял 14 сентября после ходатайства следователей.

Суд отказал в удовлетворении жалобы Решетовой.

По версии следствия, директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова совместно с Виноградовым, инструкторами Валерием Круподерщиковым и Павлом Ильиным, зная об объявленном штормовом предупреждении, не отменили водный поход по Сямозеру, участие в котором приняли 47 несовершеннолетних детей.

По данным СК РФ, что число участников похода превышало пассажировместимость и грузоподъемность плавсредств, одно из которых к тому же было неисправно, а детей не обеспечили жилетами подходящего размера и форм.

18 июня 2016 года два каноэ, на которых по Сямозеру плыли 24 ребенка, перевернулись во время шторма и 14 детей утонули. По версии следствия, при этом Решетова, Виноградов и Круподерщиков умышленно не сообщили в территориальные органы экстренных служб о чрезвычайном происшествии, не желая негативной реакции общественности на указанные события, которая могла подорвать деловую репутацию лагеря и принести убытки.

Решетова находится под арестом с июня 2016 года.

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