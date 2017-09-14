Реставраторы из разных стран мира учатся у специалистов музея "Кижи"

Подходит к концу первая неделя международных курсов ИККРОМ.

Уже в субботу 16 сентября участники курсов отправятся на остров Кижи, где их ждёт насыщенная программа практически занятий – от разработки научно-проектной документации до изготовления лемеха традиционного для Швеции и Русского Севера. Впрочем, и в Петрозаводске программа лекций, занятий, мастер-классов расписана буквально по минутам.

В среду 13 сентября участники курсов ИККРОМ отправились на выездное занятий в лес – в Заозерский природный заказник. Наставником и проводником по карельскому лесу был Виталий Скопин, директор АРЦ "Заонежье", реставратор высшей категории. Архитектурно-Реставрационный Центр "Заонежье" занимается реставрацией памятников деревянного зодчества Русского Севера, изучением особенностей строительства деревянных домов и церквей далекого прошлого. С 2010 года специалисты АРЦ "Заонежье" проводят реставрационные работы на главном памятнике Кижского погоста — Преображенской церкви.

Виталий Александрович Скопин щедро делился знаниями и накопленным опытом: как выбирать древесину для реставрации, в какое время года её лучше заготавливать, показывал, как пользоваться специальными инструментами для определения качества древесины, рассказывал, какие виды мха лучше использовать в процессах реставрации деревянных срубов. Большое впечатление на студентов произвело "взятие пробы" ствола сосны с помощью специального бура. По тонкой палочке, вынутой из дерева, Виталий смог не только назвать его возраст, но и рассказать практически всю "биографию" сосны: в каких условиях она росла, холодные ли были зимы первые 30 лет, были ли пожары в этом лесу и пр.

Участники первых в России международных курсов ИККРОМ – 18 человек, приехавшие из разных стран мира. Вильям Брюс Левис – реставратор из Швеции, магистр в сфере сохранения сооружений, консервации деревянных зданий. Курирует множество реставрационных проектов в области реставрации по всей Скандинавии. Координирует работу по консервации и реставрации деревянных памятников с использованием исторического материала и традиционных инструментов (в основном, обработка срубов при помощи топора). Георгия Полити – архитектор из Греции. После завершения учебы работала постоянно с историческими зданиями, кок помощник руководителя и архитектор, сначала в Тауэр (Лондон), затем в двух Лондонских мастерских, специализирующихся на консервации. В настоящее время является проектным архитектором по реставрации амбаров XVII века в Чарльстоне, Великобритания. Разрабатывает проект восстановления исторических деревянных кровель и каркасных конструкций. Йошимаса Йамада – японский плотник, сейчас живёт в Финляндии. Занимается написанием докторской диссертации и работой по дереву, связанной с написанием научного труда. Тема диссертации – "Перемещение и новое использование бревенчатых домов".

Курсы ИККРОМ являются наиболее престижными в мировом профессиональном сообществе реставраторов и специалистов по сохранению культурного наследия. Республика Карелия и музей "Кижи" первыми в России удостоились чести проводить курсы ИККРОМ, что свидетельствует о международном признании мастерства и уникального опыта наших специалистов.

Международные курсы ИККРОМ "Консервация и реставрация памятников деревянной архитектуры" продлятся до 1 октября.