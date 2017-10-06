Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Культура
14:25, 06 Октября 2017

Ресторан "Панорамный" приглашает на вечера живой музыки

По теме

Языки коренных народов Карелии попали в "Красную книгу"
05.10.17 12:24
Общественная организация из Карелии победила в престижном конкурсе
05.10.17 09:50
В Петрозаводске открылись курсы карельского языка
04.10.17 10:19
Все новости
Загрузка...

Каждую пятницу и субботу в 19.00 отель "Онего Палас" приглашает на  вечера живой музыки в ресторане "Панорамный" на 11 этаже гостиничного комплекса.

Отель "Онего Палас" имеет уникальную архитектуру в виде большого белоснежного лайнера, на верхней палубе которого расположен роскошный ресторан "Панорамный" с потрясающим видом на Онежское озеро.  Интерьер ресторана полностью гармонирует с элегантной обстановкой самого отеля, поэтому здесь есть все, чтобы окунуться в атмосферу роскоши и стиля.

В ресторане действует полностью обновленное меню, разработанное новым шеф-поваром,  которое способно удовлетворить вкусы даже самых взыскательных гурманов. Любители итальянской кухни могут отведать вкуснейшую пасту и ризотто, ценители мяса и рыбы точно оценят вкус и оригинальную авторскую подачу блюд. Кроме того, в меню представлены нежнейшие десерты собственного производства. Богатый ассортимент винной карты содержит множество оригинальных напитков на любой вкус.

Поужинать в ресторане "Панорамный" можно в любой день кроме понедельника. По пятницам и субботам здесь проходят вечера живой музыки в исполнении Максима Пинчука (гитара, вокал). Не упустите возможность провести прекрасный вечер, ведь что может быть лучше вкусного ужина под приятную музыку после тяжелой трудовой недели?

Забронировать стол вы можете по телефону 8 (8142) 790 838 с 17.00 до 21.00 в любой день (кроме понедельника).

Ресторан открыт для вас:

Вторник  17.00 - 23.00
Среда 17.00 - 23.00
Четверг  17.00 - 23.00
Пятница  17.00 - 01.00
Суббота  14.00 - 01.00
Воскресенье  14.00 - 23.00

Вход – через атриум отеля "Онего Палас".

Ресторан "панорамный" — высокий стиль вашего отдыха!

Отель "Онего Палас", ул. Куйбышева, д.26, телефон 8 (8142) 790-790.

www.onegopalace.com
vk.com/onegopalace
facebook.com/onegopalace
instagram.com/onegopalacehotel

На правах рекламы

По теме

Языки коренных народов Карелии попали в "Красную книгу"
05.10.17 12:24
Общественная организация из Карелии победила в престижном конкурсе
05.10.17 09:50
В Петрозаводске открылись курсы карельского языка
04.10.17 10:19
Все новости

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.10.2017, 23:30
ФОТО: Полина Гагарина полностью обнажилась для фотосессии
02.10.2017, 11:32
Суд удалил Алиханова из зала заседаний по его делу
02.10.2017, 14:19
Город строгого режима
05.10.2017, 11:15
"События происходили страшные"
29.09.2017, 14:37
СРОЧНО: ФАС РФ заявила, что компания КСМ необоснованно получила договор на строительство Гоголевского моста
04.10.2017, 12:42
Появилось видео, как сотрудники ДПС поймали за рулем пьяного сына директора музея Карелии

Аналитика

Сегодня 11:05
Политкухня
"Победитель выборов был определен еще в феврале" 10
Эксперты проанализировали итоги губернаторской кампании в Карелии.
"События происходили страшные" 9
05.10.2017 11:15
Пряжинский "голодомор" (18+) 10
03.10.2017 16:14
То немцу смерть 20
03.10.2017 10:22
"Петровская слобода": новая жизнь на старом месте
02.10.2017 10:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:54
Личное мнение
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 7
Наш любимый блогер Наталья Ермолина о том, как телевизор превращает людей в перегной.
Город строгого режима 1
02.10.2017 14:19
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Пряжинский "голодомор" (видео)
03.10.2017 17:04
все фото и видео

Опрос

О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?

Афиша

Сегодня в городе (6)
Крым
Оно
ВИА "Синяя птица"
детям
Проект Z
ЛЕГО.Ниндзяго.Фильм
детям
Последний романтик
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»