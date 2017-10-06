Ресторан "Панорамный" приглашает на вечера живой музыки

Каждую пятницу и субботу в 19.00 отель "Онего Палас" приглашает на вечера живой музыки в ресторане "Панорамный" на 11 этаже гостиничного комплекса.

Отель "Онего Палас" имеет уникальную архитектуру в виде большого белоснежного лайнера, на верхней палубе которого расположен роскошный ресторан "Панорамный" с потрясающим видом на Онежское озеро. Интерьер ресторана полностью гармонирует с элегантной обстановкой самого отеля, поэтому здесь есть все, чтобы окунуться в атмосферу роскоши и стиля.

В ресторане действует полностью обновленное меню, разработанное новым шеф-поваром, которое способно удовлетворить вкусы даже самых взыскательных гурманов. Любители итальянской кухни могут отведать вкуснейшую пасту и ризотто, ценители мяса и рыбы точно оценят вкус и оригинальную авторскую подачу блюд. Кроме того, в меню представлены нежнейшие десерты собственного производства. Богатый ассортимент винной карты содержит множество оригинальных напитков на любой вкус.

Поужинать в ресторане "Панорамный" можно в любой день кроме понедельника. По пятницам и субботам здесь проходят вечера живой музыки в исполнении Максима Пинчука (гитара, вокал). Не упустите возможность провести прекрасный вечер, ведь что может быть лучше вкусного ужина под приятную музыку после тяжелой трудовой недели?

Забронировать стол вы можете по телефону 8 (8142) 790 838 с 17.00 до 21.00 в любой день (кроме понедельника).

Ресторан открыт для вас:

Вторник 17.00 - 23.00

Среда 17.00 - 23.00

Четверг 17.00 - 23.00

Пятница 17.00 - 01.00

Суббота 14.00 - 01.00

Воскресенье 14.00 - 23.00

Вход – через атриум отеля "Онего Палас".

Ресторан "панорамный" — высокий стиль вашего отдыха!

Отель "Онего Палас", ул. Куйбышева, д.26, телефон 8 (8142) 790-790.

www.onegopalace.com

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