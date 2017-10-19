ВИДЕО: Рецидивист-конспиратор задержан в Петрозаводске
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В Петрозаводске поймали мужчину, который брал вещи в магазинах города без оплаты, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции Петрозаводска установили подозреваемого в совершении серии краж из магазинов города. Ранее судимый 36-летний мужчина подозревается в хищениях из торговых объектов в разных микрорайонах карельской столицы.
Как выяснили полицейские, незаконным образом, без оплаты товаров мужчина покидал отделы с дорогостоящим парфюмом, одеждой, несколькими парами обуви, стройматериалами, бытовой химией.
На минувшей неделе оперативники установили причастность данного гражданина к хищению двух емкостей алкоголя по закупочной цене в более чем 11 тысяч рублей, а также 2 килограммов элитного сорта сыра.
Стражам правопорядка узнали, что подозреваемый предпринимал нехитрый способ скрыть внешние приметы при визите в магазины, то надевая, то снимая кепку.
Фигуранту уголовных дел избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее сообщалось, что мужчина в ярко-оранжевой кепке совершил кражу в торговом центре на проспекте Ленина.
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