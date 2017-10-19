ВИДЕО: Рецидивист-конспиратор задержан в Петрозаводске

В Петрозаводске поймали мужчину, который брал вещи в магазинах города без оплаты, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска установили подозреваемого в совершении серии краж из магазинов города. Ранее судимый 36-летний мужчина подозревается в хищениях из торговых объектов в разных микрорайонах карельской столицы.

Как выяснили полицейские, незаконным образом, без оплаты товаров мужчина покидал отделы с дорогостоящим парфюмом, одеждой, несколькими парами обуви, стройматериалами, бытовой химией.

На минувшей неделе оперативники установили причастность данного гражданина к хищению двух емкостей алкоголя по закупочной цене в более чем 11 тысяч рублей, а также 2 килограммов элитного сорта сыра.

Стражам правопорядка узнали, что подозреваемый предпринимал нехитрый способ скрыть внешние приметы при визите в магазины, то надевая, то снимая кепку.

Фигуранту уголовных дел избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что мужчина в ярко-оранжевой кепке совершил кражу в торговом центре на проспекте Ленина.