11:49, 24 Мая 2017
Реут: "Сегодня все российские выборы обладают системным изъяном"
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Политолог Олег Реут рассказал, почему наблюдатели за выборами объединяются на непартийной основе.
"Сегодня все российские выборы обладают системным изъяном – вмешательством администрации в избирательный процесс. Тем более, правила игры, устанавливаемые государством, постоянно меняются – издаются новые законы, оставляющие простор для их произвольной трактовки. Именно поэтому общественные наблюдатели за выборами объединяются, и делают это на непартийной основе. Только так можно восстановить доверие граждан к институту выборов, которое, увы, в значительной степени подорвано", - считает Олег Реут.
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