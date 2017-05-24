Реут: "Сегодня все российские выборы обладают системным изъяном"

Политолог Олег Реут рассказал, почему наблюдатели за выборами объединяются на непартийной основе.

"Сегодня все российские выборы обладают системным изъяном – вмешательством администрации в избирательный процесс. Тем более, правила игры, устанавливаемые государством, постоянно меняются – издаются новые законы, оставляющие простор для их произвольной трактовки. Именно поэтому общественные наблюдатели за выборами объединяются, и делают это на непартийной основе. Только так можно восстановить доверие граждан к институту выборов, которое, увы, в значительной степени подорвано", - считает Олег Реут.

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