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11:49, 24 Мая 2017

Реут: "Сегодня все российские выборы обладают системным изъяном"

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Политолог Олег Реут рассказал, почему наблюдатели за выборами объединяются на непартийной основе.

"Сегодня все российские выборы обладают системным изъяном – вмешательством администрации в избирательный процесс. Тем более, правила игры, устанавливаемые государством, постоянно меняются – издаются новые законы, оставляющие простор для их произвольной трактовки. Именно поэтому общественные наблюдатели за выборами объединяются, и делают это на непартийной основе. Только так можно восстановить доверие граждан к институту выборов, которое, увы, в значительной степени подорвано", - считает Олег Реут.

Подробнее читайте здесь.

 

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Комментарии

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User
2017-05-24 13:29:15
Российские выборы обладают системным изъяном - они превратились в лохотрон.
Онего
2017-05-24 12:54:51
Похоже ВРИо планирует победить на выборах за счет бурятского лектората, и тогда Карелею ждет Бурятский расцвет... Очень необычный подход.
Гарик
2017-05-24 12:20:17
Подсказал бы лучше как избирателям объедениться на беспартийной основе в Карелии ???) )Не будет у избирателей кого избирать ,зачем тогда наблюдать за чем то ))
Гость
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