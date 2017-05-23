Резкий рост пенсий в Карелии посчитали "задним числом"

Росстат включил единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тысяч рублей в январе 2017 года в данные о среднем размере пенсий в 2016 году, что привело к резкому росту показателей.

Это следует из отчета Карелиястата об основных показателях пенсионного обеспечения в Карелии за 2012-2016 годы.

Согласно официальной статистике, средний размер пенсий в Карелии в 2016 году составил более 20295 рублей. Это на 30,9% больше по сравнению с 2015 годом.

Таких темпов роста пенсий в Карелии не было в предыдущие годы.

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