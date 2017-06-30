Новости. Экономика
14:19, 30 Июня 2017

Резкий рост цен на овощи Минэкономразвития Карелии объяснило "нетипично холодной" погодой

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В Карелии за последний месяц произошел значительный рост цен по ряду наименований плодоовощной продукции, министерство экономического развития объясняет это поздним вызреванием овощей в открытом грунте.

Об этом говорится в официальном комментарии министерства к результатам мониторинга цен, проведенного на основании данных Карелиястата за период с 29 мая по 26 июня 2017 года.

"Указанный рост цен обусловлен нетипично холодной погодой в апреле-мае и, соответственно, задержкой в поступлении раннего урожая овощей открытого грунта", - поясняет министерство.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2017-06-30 14:52:59
Это объясняется проще, в экономике попа, контрсанкции отрезали нормальных поставщиков. А торговцы не верят в рубль и официальную инфляцию. Вот и растут ценники.
Карельскую картошку в июне никто и не ждет. Но обыкновенные яблоки за май-июнь с 80 до 120р, в среднем выросли. Не слышал про неурожаи...
Доктор Лень
2017-06-30 15:01:17
Leopol'd, "..Всё хреново! (парашютист с неба - БАЦ!!) - И этот уже зае..."
Горожанин
2017-06-30 14:40:00
Так овощи с "закрытого" грунта тоже подорожали! Я понимаю, если бы цены к лету падали с задержкой из-за погоды; но они же растут! Обычный монопольный сговор торговцев
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