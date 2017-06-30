14:19, 30 Июня 2017
Резкий рост цен на овощи Минэкономразвития Карелии объяснило "нетипично холодной" погодой
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В Карелии за последний месяц произошел значительный рост цен по ряду наименований плодоовощной продукции, министерство экономического развития объясняет это поздним вызреванием овощей в открытом грунте.
Об этом говорится в официальном комментарии министерства к результатам мониторинга цен, проведенного на основании данных Карелиястата за период с 29 мая по 26 июня 2017 года.
"Указанный рост цен обусловлен нетипично холодной погодой в апреле-мае и, соответственно, задержкой в поступлении раннего урожая овощей открытого грунта", - поясняет министерство.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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