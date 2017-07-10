10:00, 10 Июля 2017
РКС–Петрозаводск объявляет конкурс
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Все мы знаем, что открытые люки - это опасно , туда может провалиться не только котенок, но и ваш ребенок или даже вы сами, если будете в этот момент разговаривать по телефону.
Мы всегда оперативно реагируем на полученную информацию об открытых люках, и главные помощники в этом, разумеется, петрозаводчане, которые вовремя нам об этом сообщают.
РКС-Петрозаводск объявляет конкурс!
Оставляйте информацию об открытых люках в любой удобной для вас социальной сети: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Самые активные и сознательные граждане получат приз - фирменный зонт с символикой РКС!
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