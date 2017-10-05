РКС-Петрозаводск пресекает воровство люков

За последний год АО "ПКС-Водоканал" довел до суда 6 дел по воровству канализационных люков.

Общая сумма ущерба составляет около 40 тысяч рублей. В основном люки воруют молодые люди. В июне этого месяца, например, вору за кражу трех люков дали условный срок 8 месяцев, суд также постановил возместить материальный ущерб предприятию. Килограмм металлолома стоит 11 рублей, вес канализационного люка около 50 кг, значит, выручить за него можно 550 рублей, а вот возмещать за ворованный люк придется уже 4,5 тысячи! "РКС-Петрозаводск" обращается к петрозаводчанам: подумайте, есть ли смысл воровать?

Компания сотрудничает с УМВД, пункты приема металлолома регулярно проверяются, вычислить преступника, сдававшего люк в металлолом не так уж и сложно: воров находят по номерам машин, которые использовались для перевозки люка, камерам видеонаблюдения. Воровство люков – это не безобидная забава, в открытые люки проваливаются люди, автомобили и животные. Прежде чем воровать люк задумайтесь: в лучшем случае вас ждет крупный штраф, в худшем – ваши действия повлекут за собой смертельно опасные последствия.

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