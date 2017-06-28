Новости. Общество
08:25, 28 Июня 2017

Родителей "зигующих" подростков оштрафовали за неисполнение обязанностей по их воспитанию


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В Беломорске состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних, где разобрали ситуацию с "зигующими" у памятника "Сынам и дочерям Татарстана и Карелии, Защитникам Отечества" подростками.

Как пояснили в МВД Карелии, в ходе заседания были рассмотрены административные материалы в отношении родителей пяти подростков. За неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних им было назначено наказание в виде штрафа.

Одновременно с этим, на комиссию были направлены материалы в отношении несовершеннолетнего. Его также наказали штрафом.

Подростки подлежат постановке на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Напомним, ранее появилась информация, что старшину полиции из Беломорска, который возмутился фото с "зигующими" подростками, привлекли к дисциплинарной ответственности. В пресс-службе МВД по Республике Карелия заявили, что сведения о привлечении полицейского к ответственности не соответствуют действительности.

Ставший знаменитым на всю страну беломорский полицейский Алексей Геккин в Интернете назвал подростков "моральными инвалидами и дегенератами". Молодые люди сфотографировались около памятника павшим в Великой Отечественной войне. На снимке один из них вскидывает руки в фашистском приветствии.

По словам полицейского, он не держит зла на мать мальчика, которая написала на него заявление в полицию за оскорбление её ребенка. Несмотря на то, что внезапно обрушившейся славе он не рад, о содеянном страж порядка не жалеет.

"Я как гражданин, как патриот высказал своё субъективное мнение. У нас в стране нет семьи, которая бы не пострадала от этой войны. И такое отношения к памяти павшим просто не красиво," - пояснил свой поступок Алексей Геккин.

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Комментарии

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Неравнодушный
2017-06-28 11:33:11
Не моральные инвалиды, а закономерный результат всех потуг нашей системы образования за последние десятилетия. Не мучьте уже несчастных детей!
Горожанин
2017-06-28 11:07:56
Эдуард3, согласен полностью. Тут оправданы жесткие меры, ибо угроза фашизма для общества реальна.
эдуард3
2017-06-28 10:43:21
Почему простили глумление над погибшими?!

Сумму штрафов не печатают, так как это копейки по сравнению с
Оскорблением памяти погибших.
Виновные не получили примерного наказания, не была подобрана более жесткая статья . Фамилии и имена родителей и подростков не опубликованы, чтобы каждый мог плюнуть им в лицо, родители не будут уволены с работы. Директора школ и учителя истории не опубликованы в СМИ. Значит глумление будет и дальше продолжаться. Мягкость власти даст плачевные всходы и аукнется обществу и Стране!
После глумления девок в Церкви были даны реальные сроки и это остановило их последователей, разве глумление над погибшими меньше по тяжести преступления?!
Гарик
2017-06-28 09:47:48
Если бы люди и пресса не вмешалась .уволили бы тихо этого копа.Пусть взыскивает с этой мамаши моральный вред.
Andrey+
2017-06-28 11:07:22
Моральный вред за что? ) За то, что мать, используя свое конституционное право на обращение в органы гос.власти его реализовала, а не стала в сети оскорблять полицая в свойственной ему манере?! Да и решение этой комиссии по несовершеннолетним далеко от юридической безупречности: школу подростки, вероятно, посещали; условия для их проживания и питания родителями, очевидно, были созданы; состава административно- либо уголовнонаказуемого проступка в действиях подростков на данный момент не установлено, а если бы и было установлено, то и про вину гос.учреждения, именуемого российской школой вспомним! Не нужно пачкать юриспруденцию
политикой! Пусть лучше комиссия по несовершеннолетним без всяких штрафов им прочитает "Фабрику смерти". Пользы то будет больше! Действия полицая-Леши априори незаконны и вызывают ответную агрессию подростков, подрывают авторитет юстиции в глазах граждан!
Саныч
2017-06-28 09:36:41
Логичный финал.
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