Родителей "зигующих" подростков оштрафовали за неисполнение обязанностей по их воспитанию

В Беломорске состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних, где разобрали ситуацию с "зигующими" у памятника "Сынам и дочерям Татарстана и Карелии, Защитникам Отечества" подростками.

Как пояснили в МВД Карелии, в ходе заседания были рассмотрены административные материалы в отношении родителей пяти подростков. За неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних им было назначено наказание в виде штрафа.

Одновременно с этим, на комиссию были направлены материалы в отношении несовершеннолетнего. Его также наказали штрафом.

Подростки подлежат постановке на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Напомним, ранее появилась информация, что старшину полиции из Беломорска, который возмутился фото с "зигующими" подростками, привлекли к дисциплинарной ответственности. В пресс-службе МВД по Республике Карелия заявили, что сведения о привлечении полицейского к ответственности не соответствуют действительности.

Ставший знаменитым на всю страну беломорский полицейский Алексей Геккин в Интернете назвал подростков "моральными инвалидами и дегенератами". Молодые люди сфотографировались около памятника павшим в Великой Отечественной войне. На снимке один из них вскидывает руки в фашистском приветствии.

По словам полицейского, он не держит зла на мать мальчика, которая написала на него заявление в полицию за оскорбление её ребенка. Несмотря на то, что внезапно обрушившейся славе он не рад, о содеянном страж порядка не жалеет.

"Я как гражданин, как патриот высказал своё субъективное мнение. У нас в стране нет семьи, которая бы не пострадала от этой войны. И такое отношения к памяти павшим просто не красиво," - пояснил свой поступок Алексей Геккин.