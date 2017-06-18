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ФОТО: Родители погибших на Сямозере детей плакали у поклонного креста

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В деревне Кудама на берегу озера Сямозеро в Карелии состоялись мероприятия в память о погибших ровно год назад в шторм 14 детях.

Памятные мероприятия прошли у поклонного креста, который установили сразу после трагедии на месте, где нашли погибших детей. Здесь собрались многочисленные местные жители, рассказывает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий. 

На годовщину трагедии приехали родители погибших детей, сотрудники МЧС, следователи, врио главы Карелии Артур Парфенчиков, представители карельский епархии.

"Вот и наступила годовщина со дня трагической гибели наших неповинных детей. Это огромная, невосполнимая утрата. Мы всегда их будем помнить и любить. Я - мама Шевадрова Гены, также как и вы все, мы отправили его в злополучный лагерь смерти с ужасным девизом "Остаться в живых", но наши детки не смогли его исполнить. Наши детки всегда с нами в наших сердцах и нашей памяти. Мы всегда их будем любить и с нежностью вспоминать. Вечная им память ", - сказала Вера Шестопалова.

В память о погибших детях родители со слезами на глазах возложили к поклонному крести именные венки. Далее остальные присутствующие почтили память детей, возложив цветы. Кроме этого, белые воздушные шары с прикреплёнными белыми бумажными голубями запустили в небо.

Была объявлена минута молчания, после которой состоялось заупокойное богослужение. После этого, родители отправились в местных храм, где состоялась служба в память о погибших.

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