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Новости. Общество
17:40, 04 Октября 2017

Родители с детьми выбрали Петрозаводск для отдыха на осенних каникулах

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Петрозаводск вошел в топ-10 городов России для отдыха с детьми на осенние каникулы.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил города России, популярные для путешествий с детьми на осенние школьные каникулы 2017 года.

Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 26 октября по 6 ноября 2017 года.

Столица Карелии входит в первую десятку по популярности поездок с детьми на школьные каникулы осенью этого года.

В топ-10 городов России, популярных для поездок с детьми на осенние каникулы-2017, вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Ялта, Анапа, Кисловодск, Великий Новгород, Тверь и Петрозаводск.

По данным Tvil.ru, в Петрозаводске бронируют проживание с детьми в дни школьных каникул в среднем на 2,5 ночи и платят 2,6 тысяч рублей в сутки. В Москве - на 4 ночей (3,4 тысячи рублей), в Сочи - на 5 ночей (3,1 тысячи рублей), а в Санкт-Петербурге - на 6 ночей (2,8 тысяч рублей).

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