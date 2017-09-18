Родные пропавших на реке Кемь рыбаков умоляют о помощи

В Карелии отец с сыном пошли на рыбалку и не вернулись. Несмотря на то, что работают поисковики и водолазы, родственники просят неравнодушных с моторными лодками также подключиться к поисковой операции.

"Добрые люди, молим о помощи в поисках пропавших 13 сентября на реке Кемь Кулешовых Павла и Евгения! – написали родственники рыбаков в социальной сети, - нужны неравнодушные люди с моторными лодками и те, кто имеет кошки и другие приспособления для вылавливания людей из воды. А может, среди вас есть опытные водолазы, спасатели, то убедительная просьба связаться по тел: 89114120801 - Дмитрий или 89212219263 – Сергей, или +79637430055 – Лидия Кулешова. Самая активная помощь требуется 20, 21, 22, 23 сентября".

Как рассказали в карельской поисковой службе, на данный момент на реке Кемь водолазы кемского поисково-спасательного отряда проводят поиски пропавших рыбаков – 54-летнего и 34-летнего отца и сына Кулешовых.