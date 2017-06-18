Родственники погибшего водителя грузовика ищут очевидцев страшной аварии в Олонецком районе

Водитель-дальнобойщик, житель Вологодской области погиб в Карелии – появились фото с места трагедии.

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии по просьбе родственников разыскивают очевидцев страшной аварии с участием двух грузовиков, которая произошла днем 16 июня в Олонецком районе, на границе Карелии с Ленинградской областью.

Родные хотят знать, что на самом деле произошло на трассе. Потому что на данный момент известно только, что на этом участке велись дорожные работы.

Как сообщалось сайте ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла 16 июня в 12.40 на 260-м километре трассы "Кола" в Олонецком районе, на административной границе Республики Карелия и Ленинградской области.

Столкнулись двигавшиеся в попутном направлении грузовой фургон Mitsubishi и седельный тягач с полуприцепом Volvo. ДТП произошло на участке с производимыми дорожными работами.

Двигавшийся по автодороге грузовой фургон врезался в заднюю часть стоящего автопоезда. В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. По словам очевидцев, кабина Mitsubishi оказалась серьёзно деформирована.

По информации Управления ГИБДД по Карелии, 40-летний водитель грузового автомобиля Mitsubishi, житель Вологодской области, совершил наезд на седельный тягач марки Volvo в составе полуприцепа, стоящего в транспортном потоке из-за производства дорожных работ.

В результате ДТП водитель грузового автомобиля Mitsubishi от полученных травм скончался на месте ДТП.